Наличный курс валют 22 марта: доллар продолжает дешеветь, евро – растет

Курс гривны относительно евро и доллара 22 марта на наличном рынке вел себя по-разному. Так, по отношению к доллару отечественная валюта усилила позиции, а вот относительно евро – наоборот, подешевела.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 22 марта подорожал – покупали его за 32,15 гривны (на 6 копеек дороже, чем в среду), а продавали – по 32,71 гривны (+ 5 копеек).

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Доллар в четверг покупали за 26,13 гривны (это на 4 копейки дешевле, чем день назад), а продавали – по 26,43 гривны (-6 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 22 марта доллар потерял в цене 2 копейки и стоил 26,28 грн. А стоимость евро за сутки не изменилась – 32,28 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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