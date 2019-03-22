Наличный курс валют 22 марта: доллар и евро резко упали

Курс гривны относительно евро и доллара 22 марта на наличном рынке значительно укрепился. Доллар и евро обвалились после роста на прошлой неделе.

Евро в пятницу покупали по 30,40 грн (аж на 32 копейки дешевле, чем в четверг), а продавали по 30,88 грн (-31 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар покупали по 26,87 грн (-19 копеек), а продавали по 27,15 грн (-17 копеек).

По курсу валют от НБУ 22 марта доллар подорожал на 10 копеек и стоил 27,26 грн. Стоимость евро выросла на 20 копеек – 31,04 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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