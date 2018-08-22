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Наличный курс валют 22 августа: евро резко подорожал

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Наличный курс валют 22 августа в Украине
Наличный курс валют 22 августа в Украине / us.france.fr

Курс гривны относительно евро и доллара 22 августа на наличном рынке продолжил снижаться, причем европейская валюта существенно прибавила в цене, подорожав на четверть гривны.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 22 августа продавали по 31,78 гривны – это на 24 копейки дороже, чем день назад. Продавали европейскую валюту по 32,40 гривны, что на 28 копеек дороже, чем во вторник.

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Доллар в среду продавали по 27,68 гривны (+9 копеек по сравнению со вторником), а продавали по 28 гривен (+10 копеек).

По курсу валют от НБУ на 22 августа доллар стоил, как и накануне, 27,70 грн. Евро зато прибавил в цене 24 копейки и стоил 31,87 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Валюта
Источник: 24 канал
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