Наличный курс валют 22 августа: евро и доллар подешевели еще больше

Курс гривны относительно евро и доллара 22 августа на наличном рынке укрепился еще примерно на 10 копеек.

Курс доллара опустился ниже 25 грн, свидетельствуют данные сайта finance.ua. В четверг его покупали по 24,99 грн (на 9 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 25,25 грн (-9 копеек).

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Евро покупали по 27,65 грн (-10 копеек), а продавали по 28,07 грн (-10 копеек).

По курсу валют от НБУ на 22 августа доллар подорожал на 7 копеек и стоил 25,20 грн. Евро подорожал на 15 копеек и стоил 27,99 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется это сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала