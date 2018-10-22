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      Наличный курс валют 22 октября: евро дорожает, доллар дешевеет

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      Наличный курс валют 22 октября в Украине
      Наличный курс валют 22 октября в Украине / bloomberg.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 октября на наличном рынке по сравнению с предыдущей пятницей не претерпел серьезных изменений – европейская валюта несколько подорожала, а американская – наоборот, подешевела.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали в понедельник по 32,09 гривны (+5 копеек против пятницы), а продавали – по 32,55 (+3 копейки).

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      Доллар подешевел на 1 копейку по сравнению с пятницей – покупали его по 27,97 гривны, а продавали – по 28,19 гривны.

      По курсу валют от НБУ 22 октября доллар подорожал сразу на 15 копеек и стоил 28,18 грн. Евро тоже подорожал – на 7 копеек – до отметки 32,32 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара понемногу приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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