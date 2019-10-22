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      Наличный курс валют 22 октября: доллар и евро подешевели

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      Наличный курс валют на сегодня 22.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 22 октября в Украине / alnilin.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 октября на наличном рынке укрепился. Доллар и евро не дорожают с пятницы.

      Доллар покупали за 24,73 грн (-7 копеек по сравнению с понедельником, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25 грн (-11 копеек).

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      Евро во вторник покупали по 27,44 гривны (-7 копеек), а продавали по 27,89 грн (-11 копеек).

      По курсу валют от НБУ 22 октября доллар подешевел на 6 копеек и стоил 24,98 грн. А вот евро стоил 27,90 грн, как и в понедельник.

      Отметим, наиболее дорого в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
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