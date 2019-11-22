21:01
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Наличный курс валют 22 ноября: гривна продолжает дорожать

      102 Читати новину українською
      Наличный курс валют 22 ноября в Украине / pixabay.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 22 ноября на наличном рынке придерживался тенденции последних недель и вырос еще на 4 копейки.

      Доллар в пятницу потерял в цене еще 4 копейки – покупали его за 24,05 гривны, а продавали по 24,27 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Суд признал незаконным прожиточный минимум на 2019 год

      Евро покупали за 26,52 гривны (-4 копейки), а продавали по 26,88 гривны (-5 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 22 ноября доллар подорожал на копейку и стоил 24,19 гривны. Евро же подорожал на 9 копеек и стоил 26,83 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Интересно: В Украине введут электронные доверенности

      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валютКак менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
      сегодня
      900
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дела Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает
      сегодня , 20:01 Дела Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает
      Євгенія Мазур 100
      Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год
      сегодня , 19:30 Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год
      Іван Яковина 41
      Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      сегодня , 19:01 Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      Інна Жолобович 266
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сегодня , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 186
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сегодня , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 5463
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук