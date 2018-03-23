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Наличный курс валют 23 марта: гривна отыграла несколько копеек у доллара и евро

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Наличный курс валют 23 марта в Украине
Наличный курс валют 23 марта в Украине / dreamstime.com

Курс гривны относительно евро и доллара 23 марта на наличном рынке несколько укрепился. Так, в последний рабочий день недели доллар подешевел на 4, а евро – на 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу подешевел на 5 копеек – покупали его по 32,11 гривны, а продавали – по 32,65 гривны.

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Доллар в последний рабочий день недели потерял 4 копейки – покупали его по 26,09 гривны, а продавали – по 26,39 гривны.

По курсу валют от НБУ 23 марта доллар потерял в цене 3 копейки и стоил 26,25 грн. А стоимость евро в сутки выросла на 5 копеек – до 32,33 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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