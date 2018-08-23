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Наличный курс валют 23 августа: доллар подешевел на копейку

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Наличный курс валют 23 августа в Украине
Наличный курс валют 23 августа в Украине / investorsking.com

Курс гривны относительно евро 23 августа на наличном рынке стабилизировался, а по отношению к доллару даже укрепился, правда, всего на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали на 1 копейку дороже, чем день назад – по 31,79 гривны, а продавали, как и в среду, по 32,40 гривны.

Читайте также: Почему в Украине продолжают расти доллар и евро: объяснение от НБУ

Доллар подешевел ровно на одну копейку – в четверг его покупали по 27,67 гривны, а продавали – по 27,98 гривны.

По курсу валют от НБУ 23 августа доллар подорожал на 18 копеек – до 27,88 грн. Евро зато прибавил в цене аж 52 копейки и стоил 32,39 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Доллар Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Валюта
Источник: 24 канал
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