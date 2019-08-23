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      Наличный курс валют 23 августа: евро продолжает дешеветь

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 23 августа 2019
      Наличный курс валют 23 августа в Украине / unsplash.com

      Курс гривны к доллару 23 августа на наличном рынке существенно не изменился, а вот относительно евро укрепился еще на несколько копеек.

      Доллар в пятницу покупали за 24,98 гривны (-1 копейка в сравнении с предыдущим днем), а продавали, как и в четверг, по 25,25 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 27,59 гривны (-6 копеек), а продавали – по 28,02 гривны (-5 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 23 августа доллар подешевел на 16 копеек и стоил 25,04 грн. Евро потерял аж 24 копейки и стоил 27,77 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Почему с приходом независимости в Украину зашел олигархат и что ждет украинскую экономику дальше

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины НБУ Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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