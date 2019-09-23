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      Наличный курс валют 23 сентября: гривна продолжает ощутимо дорожать

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      Наличный курс валют на сегодня 23.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 23 сентября в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны к доллару и евро 23 сентября на наличном рынке продолжил существенно укрепляться. В частности, европейская валюта опустилась ниже отметки 27 гривен – в понедельник ее продавали по 26,96 гривны.

      Доллар в понедельник покупали за 24,20 грн (-14 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали по 24,46 грн (-17 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро покупали за 26,53 грн (на 27 копеек дешевле, чем в четверг), а продавали по 26,96 грн (-28 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 23 сентября доллар подешевел на 18 копеек и стоил 24,43 грн. Евро подешевел на 30 копеек и стоил 26,94 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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