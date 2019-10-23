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      Наличный курс валют 23 октября: доллар подорожал на 5 копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 23.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 23 октября в Украине / pexels.com

      Курс гривны к доллару 23 октября на наличном рынке снизился на 5 копеек, а к евро укрепился, правда, всего на копейку.

      Доллар покупали за 24,77 грн (+4 копейки по сравнению со вторником), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,05 грн (+5 копеек).

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      Евро в среду подешевел на 1 копейку – покупали за 27,43 гривни, а продавали по 27,87 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 23 октября доллар подешевел на 14 копеек и стоил 24,84 грн. А вот евро потерял 25 копеек и стоил 27,65 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Зеленский хочет отменить государственную монополию на производство спирта

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Валюта Доллар Евро
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