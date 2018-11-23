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      Наличный курс валют 23 ноября: евро потерял несколько копеек

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      Наличный курс валют 23 ноября в Украине
      Наличный курс валют 23 ноября в Украине / expert.ru

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 ноября на наличном рынке не претерпел серьезных изменений – европейская валюта подешевела на 2 копейки, а американская стоила столько же, сколько и день назад.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в последний рабочий день недели подешевел на 2 копейки – покупали его по 31,52 гривны, а продавали – по 31,94 гривны.

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      Доллар покупали в пятницу на копейку дешевле, чем день назад – по 27,74 гривны, а продавали, как и в четверг, по 27,99 гривны.

      По курсу валют от НБУ 23 ноября доллар подешевел на 3 копейки и стоил 27,75 грн. Евро же подешевел на 5 копеек – до отметки 31,64 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая - 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Новости политики евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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