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      Наличный курс валют 23 декабря: евро стремительно дешевеет

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      Наличный курс валют 23 декабря в Украине / stockvault.net

      Курс гривны относительно евро и доллара 23 декабря на наличном рынке укрепился еще больше. Евро потерял почти 20 копеек.

      Доллар в понедельник покупали за 23,02 гривны (на 9 копеек дешевле, чем в пятницу), а продавали по 23,29 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро покупали за 25,44 гривны (аж на 19 копеек дешевле по сравнению с пятницей), а продавали по 25,85 гривны (-16 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 23 декабря доллар подешевел на 8 копеек – до 23,29 гривны. Евро также потерял в цене, правда аж 13 копеек, и стоил 25,85 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

       

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Доллар-Гривна Доллар Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Евро
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