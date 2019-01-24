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      Наличный курс валют 24 января: доллар и евро почти не изменились

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      Наличный курс валют на сегодня 24.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 24 января в Украине / aif.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 24 января на наличном рынке укрепился на несколько копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,36 грн (на 3 копейки дешевле, чем в среду), а продавали по 31,82 грн (-3 копейки).

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      Доллар покупали по 27,66 грн (так же, как накануне), а продавали по 27,91 грн (-2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 24 января доллар подешевел на 19 копеек и стоил 27,70 грн. Евро потерял в цене 18 копеек и опустился до отметки 31,49 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

       

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      Теги: Новости Украины Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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