Наличный курс валют 24 марта: доллар немного подешевел

Курс гривны относительно доллара 24 марта на наличном рынке укрепился на несколько копеек, а вот относительно евро продолжил снижаться.

Доллар во вторник покупали за 27,52 гривны (-1 копейка по сравнению с понедельником), а продавали по 28,30 гривны (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро во вторник подешевел существеннее – покупали за 29,46 гривны (+16 копеек), а продавали по 30,48 гривны (+11 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 24 марта таков:

доллар – 28,00 гривен (покупка) и 28,15 гривны (продажа)

евро – 30,00 гривен (покупка) и 30,20 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 24 марта доллар подорожал на 38 копеек и стоил 28,11 гривны. Евро подорожал на 62 копейки и стоил 30,25 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Насколько может упасть гривна?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. У НБУ еще есть инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.



В Нацбанке уверяют: паниковать не стоит. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводить интервенции по продаже валюты. НБУ считает, что коронавирус не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

Как менялся курс валют в течение года

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала