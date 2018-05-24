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Наличный курс валют 24 мая: евро продолжает падать, доллар растет

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Наличный курс валют 24 мая в Украине
Наличный курс валют 24 мая в Украине / tyachivnews.in.ua

Курс гривны относительно евро 24 мая на наличном рынке продолжил укрепляться. Европейская валюта не останавливаясь падает две недели подряд. А вот доллар незначительно подорожал.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 30,36 грн (на 7 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 30,87 грн (-8 копеек).

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А вот доллар вырос на 1 копейку: 24 мая его покупали по 25,88 грн, а продавали по 26,12 грн.

По курсу валют от НБУ 24 мая доллар подорожал на 1 копейку и стоил 26,08 грн. Евро же потерял в цене 21 копейку и стоил 30,53 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
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