Наличный курс валют 24 сентября: доллар и евро катятся вниз

Курс гривны к доллару и евро 24 сентября на наличном рынке укрепился еще больше. За два дни валюта потеряла более 30 копеек.

Доллар во вторник покупали по 24,05 грн (-15 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали по 24,34 грн (-12 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали за 26,34 грн (на 19 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 26,79 грн (-17 копеек).

По курсу валют от НБУ 24 сентября доллар подешевел на 18 копеек и стоил 24,43 грн. Евро подешевел на 30 копеек и стоил 26,94 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала