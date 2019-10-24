Наличный курс валют 24 октября: евро и доллар подорожали

Курс гривны относительно евро и доллара 24 октября на наличном рынке начал проседать. И евро, и доллар прибавили в цене несколько копеек.

Доллар покупали по 24,85 грн (+8 копеек по сравнению со средой), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 25,14 грн (+9 копеек).

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Евро в четверг подорожал на 11 копеек – покупали за 27,54 гривни, а продавали по 27,98 гривны.

По курсу валют от НБУ 24 октября доллар подорожал на 5 копеек и стоил 24,89 грн. Евро подорожал на 4 копейки и стоил 27,69 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу