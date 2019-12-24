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      Наличный курс валют 24 декабря: доллар и евро стремительно падают

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      Наличный курс валют 24 декабря в Украине / morguefile.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 24 декабря на наличном рынке снова существенно укрепился. Иностранная валюта потеряла более 10 копеек.

      Доллар во вторник покупали за 22,90 гривны (на 12 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 23,22 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро покупали по 25,29 гривны (на целых 15 копеек дешевле по сравнению с понедельником), а продавали по 25,75 гривны (-10 копеек).

      По курсу валют от НБУ 24 декабря доллар подешевел на 1 коп – до 23,28 гривны. Евро потерял в цене 7 копеек и стоил 25,78 гривны.

      Отметим, дороже в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Следует знать: Какой курс доллара будет в января 2020 года: ответ эксперта

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Гривна Евро Доллар
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