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      Наличный курс валют 25 января: евро подешевел

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      Наличный курс валют на сегодня 25.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 25 января в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 25 января на наличном рынке вырос на несколько копеек относительно евро. Курс доллара неизменен.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали по 31,32 грн (-4 копейки), а продавали по 31,78 грн (-4 копейки).

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      Доллар покупали по 27,66 грн (так же, как и в четверг), а продавали по 27,92 грн (+1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 25 января доллар прибавил в цене 8 копеек и стоил 27,78 грн. Евро подорожал всего на 2 копейки – до отметки 31,51 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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