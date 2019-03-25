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      Наличный курс валют 25 марта: гривна снова начала дорожать

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      Наличный курс валют на сегодня 25.03.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 25 марта в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 25 марта на наличном рынке продолжил расти, причем евро подешевел сразу на 9 копеек.

      Евро в начале недели потерял в цене 9 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали евро по 30,31 гривны, а продавали – по 30,79 гривны.

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      Доллар в понедельник продолжил дешеветь – покупали его по 26,84 гривны (-3 копейки по сравнению с пятницей), а продавали – по 27,10 гривны (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 25 марта доллар подешевел на 30 копеек и стоил 26,96 грн. Евро обвалился на 57 копеек – до 30,47 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно знижалась к 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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