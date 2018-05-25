Наличный курс валют 25 мая: евро без изменений, доллар растет

Курс гривны относительно евро 25 мая на наличном рынке остался неизменным, а вот доллар прибавил в цене.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали и продавали по такой же цене, как и накануне – по 30,86 грн и 30,35 грн соответственно.

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Доллар зато подорожал. 25 мая американскую валюту покупали по 25,90 грн (+2 копейки), а продавали по 26,14 грн (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 25 мая доллар подорожал на 2 копейки и стоил 26,10 грн. Евро тоже подорожал – на 8 копеек и стоил 30,61 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжает падение. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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