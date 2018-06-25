Наличный курс валют 25 июня: доллар продолжает падать

Курс гривны относительно доллара 25 июня на наличном рынке продолжил укрепляться после небольшого падения на прошлой неделе. Зато курс евро остался относительно стабильным.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 25 июня покупали по 30,25 гривни (на 2 копейки дороже, чем в пятницу), а продавали по 30,77 гривны (на копейку дешевле).

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Доллар продолжил дешеветь – покупали его в понедельник по 26,01 гривны (-4 копейки), а продавали – по 26,24 гривны (-6 копеек).

По курсу валют от НБУ 25 июня, доллар подешевел всего на 1 копейку – до 26,23 грн. Евро же стоит так же, как и в субботу – 30,56 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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