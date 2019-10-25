Наличный курс валют 25 октября: доллар еще немного подорожал накануне выходных

Курс гривны относительно евро 25 октября на наличном рынке почти не изменился, а вот по отношению к доллару подешевел еще на 5 копеек.

Доллар покупали по 24,89 грн (+4 копейки по сравнению со средой), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали «зеленый» по 25,19 грн (+5 копеек).

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Евро в пятницу покупали по 27,53 гривны (-1 копейка), а продавали по 27,99 гривны (+1 копейка).

По курсу валют от НБУ 25 октября доллар подорожал на 22 копейки и стоил 25,11 грн. Евро подорожал на 25 копеек и стоил 27,94 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала