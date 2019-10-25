21:27
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Азаров сделал пластику. Сердючка идет в политику
      Вєсті.UA
      20:18, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Наличный курс валют 25 октября: доллар еще немного подорожал накануне выходных

      170 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 25.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 25 октября в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно евро 25 октября на наличном рынке почти не изменился, а вот по отношению к доллару подешевел еще на 5 копеек.

      Доллар покупали по 24,89 грн (+4 копейки по сравнению со средой), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали «зеленый» по 25,19 грн (+5 копеек).

      Важно: Нацбанк ввел банкноту номиналом 1000 гривен: фото

      Евро в пятницу покупали по 27,53 гривны (-1 копейка), а продавали по 27,99 гривны (+1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 25 октября доллар подорожал на 22 копейки и стоил 25,11 грн. Евро подорожал на 25 копеек и стоил 27,94 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Зарплаты в Украине: у кого заработок уменьшился

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      сегодня
      22600
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      сегодня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 194
      Украина захватывает Америку
      сегодня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 200
      Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      сегодня , 19:30 Почему Украину не защитил Будапештский меморандум, – интервью с экс-послом Грузии Катамадзе
      Ірина Поліщук 367
      Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове
      сегодня , 18:31 Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове
      Євгенія Мазур 706
      Новая жизнь символа СССР: в Чернобыле представили рекордную диджитал-скульптуру
      сегодня , 18:01 Новая жизнь символа СССР: в Чернобыле представили рекордную диджитал-скульптуру
      Світлана Попова 90
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук