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      Наличный курс валют 25 ноября: евро резко упал

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      Наличный курс валют 25 ноября в Украине / isorepublic.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 25 ноября на наличном рынке существенно укрепился. Евро потерял более 15 копеек.

      Доллар в понедельник покупали его за 23,97 гривны (на 8 копеек дешевле, чем в пятницу), а продавали по 24,20 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Гривна установила рекорд по укреплению

      Евро покупали за 26,35 гривны (-17 копеек), а продавали по 26,73 гривны (-15 копеек).

      По курсу валют от НБУ 25 ноября доллар подешевел на 3 копейки и стоил 24,16 гривны. Евро же подешевел на 11 копеек и стоил 26,72 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
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