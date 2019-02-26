Наличный курс валют 26 февраля: гривна продолжает укрепляться

Курс гривны относительно евро и доллара 26 февраля на наличном рынке постепенно продолжает расти.

Евро во вторник покупали по 30,40 грн, а продавали по 30,79 грн, что на 2 копейки дешевле, чем в понедельник, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар покупали по 26,86 грн (так же, как и накануне), а продавали по 27,07 грн (-2 копейки).

По курсу валют от НБУ 26 февраля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 26,99 грн. Евро взамен прибавил в цене 4 копейки и стоил 30,64 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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