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Наличный курс валют 26 марта: евро незначительно подорожал

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Наличный курс валют 27 марта в Украине
Наличный курс валют 27 марта в Украине / tokkoro.com

Курс гривны к доллару 26 марта на наличном рынке фактически не изменился. А вот евро прибавил в цене 6 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в первый день недели подорожал на 6 копеек – покупали его по 32,17 гривны, а продавали – по 32,71 гривны.

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Доллар покупали в понедельник на копейку дороже, чем в пятницу – по 26,10 гривны, а продавали на копейку дешевле – по 26,38 гривны.

По курсу валют от НБУ 26 марта доллар прибавил в цене 1 копейку и стоил 26,26 грн. А стоимость евро за сутки выросла на 9 копеек – до 32,42 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют
Источник: 24 Канал
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