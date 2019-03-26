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      Наличный курс валют 26 марта: евро и доллар незначительно выросли

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      Наличный курс валют на сегодня 26.03.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 26 марта в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 26 марта на наличном рынке опустился на несколько копеек.

      Евро покупали по 30,35 грн (на 4 копейки дороже, чем в понедельник), а продавали по 30,79 грн (так же, как и накануне), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали по 26,87 грн (+3 копейки), а продавали по 27,13 грн (+3 копейки).

      По курсу валют от НБУ 26 марта доллар подешевел на 7 копеек и стоил 26,89 грн. Евро потерял в цене 2 копейки и опустился до отметки 30,45 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Евро Доллар Валюта Курсы валют
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