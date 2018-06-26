Наличный курс валют 26 июня: евро подорожал

Курс гривны относительно евро 26 июня на наличном рынке несколько упал. Зато курс доллара не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,32 грн (на 7 копеек дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 30,83 грн (+6 копеек).

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Курс доллара 26 июня фактически не изменился: его покупали по 26 грн, а продавали по 26,23 грн (-1 копейка).

По курсу валют от НБУ 26 июня доллар подешевел на 6 копеек – до 26,23 грн. Евро же наоборот – на 6 копеек подорожал до 30,62 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 года (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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