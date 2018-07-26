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Наличный курс валют 26 июля: гривна продолжает свое пике

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Наличный курс валют 26 июля в Украине
Наличный курс валют 26 июля в Украине / biz.censor.net.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 26 июля на наличном рынке продолжил катиться вниз - так, европейская валюта на наличном рынке подорожала сразу на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг подорожал на 13 копеек – покупали его 26 июля по 30,95 гривни, а продавали по 31,47 гривны.

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Доллар покупали 26 июля по 26,55 гривны (+8 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 26,82 гривны (+7 копеек).

По курсу валют от НБУ 26 июля, доллар подорожал на 4 копейки – до 26,62 грн. Евро, как и день назад, стоил 32,12 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 канал
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