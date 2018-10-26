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      Наличный курс валют 26 октября: евро потерял сразу 10 копеек

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      Наличный курс валют 26 октября в Украине
      Наличный курс валют 26 октября в Украине / financialtribune.com

      Курс гривны относительно евро 26 октября на наличном рынке вырос на 10 копеек, зато доллар подешевел незначительно.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в последний рабочий день недели подешевел на 10 копеек – покупали его по 31,95 гривны, а продавали – по 32,42 гривны.

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      Доллар покупали в пятницу по 28,10 гривны (-3 копейки по сравнению с четвергом), а продавали – по 28,33 гривны (-1 копейка).

      По курсу валют от НБУ 26 октября доллар подорожал на 12 копеек и стоил 28,33 грн. Евро же прибавил в цене сразу 21 копейку и вырос до отметки 32,34 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара понемногу приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар евро
      Источник: 24 канал
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