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      Наличный курс валют 26 ноября: евро и доллар стремительно падают

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      Наличный курс валют 26 ноября в Украине / isorepublic.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 26 ноября на наличном рынке продолжает расти.

      Доллар во вторник подешевел на 9 копеек. Его покупали за 23,89 гривны, а продавали по 24,11 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро покупали за 26,24 гривны (-11 копеек), а продавали по 26,61 гривны (-12 копеек).

      По курсу валют от НБУ 26 ноября доллар подешевел на 11 копеек и стоил 24,05 гривны. Евро же подешевел на 24 копейки и стоил 26,48 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 до конца года заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривни за евро.

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      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Евро Доллар
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