Наличный курс валют 26 декабря: доллар и евро ощутимо потеряли в цене

Курс гривны относительно евро и доллара 26 декабря на наличном рынке существенно укрепился. В частности, европейская валюта потеряла в цене более 20 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в среду существенно потерял в цене – покупали его по 31,02 гривны (на 26 копеек дешевле, чем в пятницу, 21 декабря), а продавали – по 31,54 гривны (-20 копеек).

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Доллар продолжил дешеветь – покупали его в среду по 27,30 гривни, что на 13 копеек дешевле, чем в пятницу, 21 декабря, а продавали – по 27,62 гривны (-8 копеек).

По курсу валют от НБУ 26 декабря курс доллара не изменился и остался на отметке 27,43 грн. Евро тоже не изменился в цене и стоил 31,31 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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