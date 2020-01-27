Наличный курс валют 27 января: евро и доллар подорожали

Курс гривны относительно евро и доллара 27 января на наличном рынке снизился, несмотря на то, что по официальному курсу НБУ валюта существенно подешевела.

Доллар в понедельник подорожал на 12 копеек по сравнению с пятницей. Его покупали за 24,32 гривны, а продавали за 24,60 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Важно: НБУ введет обновленную банкноту 200 гривен: фото

Евро покупали за 26,74 гривны (на 8 копеек дороже, чем в с пятницу), а продавали за 27,14 гривны (+4 копейки).

По курсу валют от НБУ 27 января доллар подешевел на 19 копеек, его цена упала до 24,33 гривны. Евро потерял в цене аж 36 копеек и стоил 26,84 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

Интересно знать: Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине

Почему доллар "прыгает"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала