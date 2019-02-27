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      Наличный курс валют 27 февраля: евро начинает дорожать

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      Наличный курс валют на сегодня 27.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 27 февраля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро 27 февраля на наличном рынке опустился на 6 копеек, а вот относительно доллара фактически не изменился.

      Евро в среду прибавил в цене 6 копеек – покупали его за 30,46 гривны, а продавали – за 30,85 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар в предпоследний день зимы покупали за 26,87 гривны (+1 копейка), а продавали – как и день назад, за 27,07 гривны.

      По курсу валют от НБУ 26 февраля доллар подешевел на 3 копейки и стоил 26,99 грн. Евро в свою очередь прибавил в цене 4 копейки и стоил 30,64 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца больше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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