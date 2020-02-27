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      Наличный курс валют 27 февраля: доллар упал

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      Курс гривны к доллару 27 февраля на наличном рынке несколько укрепился. Зато евро продолжает расти.

      Доллар в четверг покупали за 24,37 гривны (-5 копеек по сравнению со средой), а продавали по 24,59 гривны (-6 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро также подорожал: покупали за 26,52 гривны (+5 копеек), а продавали по 26,88 гривны (+6 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 27 февраля такой:

      • доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,50 гривны (продажа)
      • евро – 26,60 гривны (покупка) и 26,75 гривны (продажа).

      Согласно курсу валют от НБУ 27 февраля доллар подорожал на 12 копеек и стоил 24,65 гривны. Евро прибавил в цене 20 копеек и стоил 26,80 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Евро Доллар Валюта
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