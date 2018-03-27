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Наличный курс валют 27 марта: евро лезет вверх

23 Читати новину українською
Наличный курс валют 27 марта в Украине
Наличный курс валют 27 марта в Украине / podrobnosti.ua

Курс гривны к доллару 27 марта на наличном рынке остается более или менее стабильным, а вот евро растет.

Об этом свидетельствуют данные сайта​ finance.ua.

Евро 27 марта покупали по 32,29 грн (+12 копеек по сравнению с понедельником), а продавали по 32,83 грн (также на 12 копеек дороже, чем в понедельник).

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Доллар во вторник покупали по 26,10 грн, а продавали по 26,38 грн (так же, как и накануне).

По курсу валют от НБУ 27 марта доллар прибавил в цене 4 копейки и стоил 26,30 грн. А стоимость евро в сутки выросла аж на 22 копейки – до 32,64 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако, с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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