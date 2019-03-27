Наличный курс валют 27 марта: доллар дорожает, а евро – наоборот

Курс гривны относительно евро 27 марта на наличном рынке вырос на 3 копейки, а вот относительно доллара – наоборот, снизился.

Евро 27 марта подешевел на 3 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 30,32 гривны, а продавали – по 30,76 гривны.

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Доллар в среду взамен подорожал по сравнению с предыдущим днем: покупали его по 26,94 гривны (+9 копеек), а продавали – по 27,18 гривны (+5 копеек).

По курсу валют от НБУ 27 марта доллар подорожал на 9 копеек и стоил 26,98 грн. Евро прибавил в цене лишь 1 копейку и опустился до отметки 30,46 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно знижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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