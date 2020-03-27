20:03
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Наличный курс валют 27 марта: гривна продолжает дешеветь на карантине

      - Читати новину українською
      Наличный курс валют 27 марта в Украине / gettyimages

      Курс гривны относительно евро и доллара 27 марта на наличном рынке снизился еще больше. Так, курс покупки доллара впервые превысил отметку 28 гривен с декабря 2018 года.

      Доллар в пятницу покупали за 28 гривен (+7 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали по 28,63 гривны (+9 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно Инфляция и рост цен: Милованов рассказал об экономике Украины после коронавируса

      Евро в пятницу тоже подорожал – покупали за 30,43 гривны (+36 копеек), а продавали по 31,43 гривны (+44 копейки).

      Наличный курс валют в Киеве 27 марта таков:

      • доллар – 28,30 гривны (покупка) и 28,60 гривны (продажа)
      • евро – 31,00 гривны (покупка) и 31,40 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 27 марта доллар подорожал на 18 копеек и стоил 28,13 гривны. Евро подорожал сразу на 60 копеек и стоил 30,86 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      Насколько может упасть гривна?Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. В НБУ еще есть инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависет от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавируса и фондовымы рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалит гривну.

      В Нацбанке уверяют: паниковать не стоить. Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 миллиардов долларов США. В НБУ готовы в дальнейшем при необходимости проводит интервенции по продаже валюты. НБУ считает, что коронавируса не влияет на экономику Украины, а ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально Для "кредитных каникул" клиентам нужно обращаться в банк, – НБУ

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Гривна Валюта Курсы валют Евро
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:56 В США от COVID-19 умер пастор Лэндон Спрадлин, называвший коронавирус массовой истерией
      Новини світу 3918
      сегодня , 19:20 Новости о коронавирусе 27 марта: заболел начальник полиции Киева, умерла 4 украинка в Италии
      Новини України 8582
      сегодня , 14:18 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
      Новини України 11686
      сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      Здорове життя 415712
      сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Лікування 70253
      сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Статті 15115
      сегодня , 17:20 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 47199
      сегодня , 16:00 Завершение войны на Донбассе: как действует власть Украины на фоне пандемии
      Новини України 5052
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:46 Журналисты поймали Княжицкого и Синютку на лжи
      Андрій Шляхтін
      сегодня , 20:00 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
      Альона Чернецька
      сегодня , 12:57 Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках
      Тетяна Панасюк
      Залиште відгук