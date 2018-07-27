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Наличный курс валют 27 июля: гривна стремительно падает

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Наличный курс валют 27 июля в Украине
Наличный курс валют 27 июля в Украине / biz.nv.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 27 июля на наличном рынке снова ослаб. Причем доллар подорожал сразу на 10-15 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали по 30,99 грн (+4 копейки по сравнению с четвергом), а продавали по 31,53 грн (+6 копеек).

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Доллар подскочил еще больше: его покупали по 26,65 грн (на 10 копеек дороже, чем в четверг), а продавали по 26,97 грн (+15 копеек).

По курсу валют от НБУ 27 июля доллар подорожал на 3 копейки – до 26,65 грн. Евро стоил 31,22 грн – на 10 копеек дороже, чем день назад.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта евро Доллар
Источник: 24 Канал
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