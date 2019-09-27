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      Наличный курс валют 27 сентября: евро продолжает дешеветь

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      Наличный курс валют на сегодня 27.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 27 сентября в Украине / pixabay.com

      Курс гривны к доллару 27 сентября на наличном рынке существенно не изменился, а вот относительно евро национальная валюта подорожала еще на 6 копеек.

      Доллар в пятницу подешевел на 1 копейку, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали американскую валюту за 24 гривны ровно, а продавали – по 24,26 грн.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 26,13 грн (на 7 копеек дешевле, чем в четверг), а продавали по 26,57 грн (-6 копеек).

      Согласно курсу валют НБУ 27 сентября доллар подорожал на 7 копеек и стоил 24,19 грн. Евро подешевел на 3 копейки и стоил 26,46 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: МВФ выдвинул Украине ключевые условия

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Валюта Курсы валют
      Источник: 24 канал
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