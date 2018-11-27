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      Наличный курс валют 27 ноября: гривна продолжает падение

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      Наличный курс валют 27 ноября в Украине
      Наличный курс валют 27 ноября в Украине / gezimanya.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 27 ноября на наличном рынке продолжает пике.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали по 31,71 грн (на 5 копеек дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 32,63 грн (+21 копейка).

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      Доллар покупали по 28,02 грн (+8 копеек), а продавали по 28,67 грн (+16 копеек).

      По курсу валют от НБУ 27 ноября доллар подорожал на 9 копеек и стоил 27,89 грн. Евро же прибавил в цене 15 копеек и вырос до отметки 31,70 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Самое дешевое американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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