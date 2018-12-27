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      Наличный курс валют 27 декабря: доллар растет

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      Наличный курс валют на сегодня 27.12.2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 27 декабря в Украине / fdlx.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 27 декабря на наличном рынке несущественно укрепился, а по отношению к доллару несколько упал.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в четверг покупали по 31,01 грн (-1 копейка по сравнению со средой), а продавали по 31,51 грн (-3 копейки).

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      Доллар покупали по 27,35 грн (на 5 копеек дороже), а продавали по 27,67 грн (+5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 27 декабря доллар потерял еще 17 копеек и стоил 27,26 грн. Евро подешевел на 21 копейку – до отметки 31,10 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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