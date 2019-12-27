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      Наличный курс валют 27 декабря: гривна обвалилась перед Новым годом

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      Наличный курс валют 27 декабря в Украине / stocksnap.io

      Курс гривны относительно евро и доллара 27 декабря на наличном рынке мощно обвалился. В последнюю пятницу перед Новым годом гривня потеряла до 70 копеек.

      Доллар в четверг покупали по 23,49 гривны, что аж на 39 копеек дороже, чем в четверг. Продавали американскую валюту по 24,10 гривны (+55 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Таким образом доллар вернулся к уровню конца ноября.

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      Евро также обвалился. Его покупали за 25,97 гривны (на 51 копейку дороже по сравнению с четвергом), а продавали по 26,75 гривны (+72 копейки).

      По курсу валют от НБУ 27 декабря доллар подорожал на 3 копейки – до 23,29 гривны. Евро прибавил в цене 4 копейки и стоил 25,81 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и на начало марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
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