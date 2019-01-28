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      Наличный курс валют 28 января: гривна падает

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      Наличный курс валют на сегодня 28.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 28 января в Украине / porschefinance.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 28 января на наличном рынке упал на несколько копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро в понедельник покупали по 31,38 грн (+3 копейки), а продавали по 31,82 грн (+5 копеек).

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      Доллар покупали по 27,62 грн (+3 копейки), а продавали по 27,87 грн (+3 копейки).

      По курсу валют от НБУ 28 января доллар прибавил в цене 3 копейки и стоил 27,81 грн. Евро подорожал на 5 копеек – до отметки 31,56 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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