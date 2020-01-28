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      Наличный курс валют 28 января: евро и доллар подорожали еще больше

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      Наличный курс валют 28 января в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 28 января на наличном рынке упал более чем на 15 копеек.

      Доллар во вторник покупали за 24,48 гривны (на 16 копеек дороже, чем в понедельник), а продавали по 24,75 гривны (+15 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине

      Евро подорожал на 16 копеек: его покупали по 26,90 гривны, а продавали по 27,30 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 28 января доллар подорожал на 27 копеек, его цена выросла до 24,60 гривны. Евро прибавил в цене 28 копеек и стоил 27,12 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересно знать: Что повлияет на финансовый рынок на этой неделе: топ событий

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Гривна Доллар
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