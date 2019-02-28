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      Наличный курс валют 28 февраля: евро и доллар еще немного упали

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      Наличный курс валют на сегодня 28.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 28 февраля в Украине / goloskarpat.info

      Курс гривны относительно евро и доллара 28 февраля на наличном рынке вырос еще на несколько копеек. Перед выборами доллар и евро не делают резких скачков.

      Евро в четверг покупали по 30,41 грн (на 5 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 30,80 грн (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали по 26,79 грн (на 7 копеек дешевле по сравнению со средой), а продавали по 27,02 (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 28 февраля доллар подорожал на 1 копейку и стоил 26,99 грн. Евро в то же время прибавил в цене сразу 8 копеек и стоил 30,73 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
      Источник: 24 Канал
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