Наличный курс валют 28 февраля: евро и доллар еще немного упали

Курс гривны относительно евро и доллара 28 февраля на наличном рынке вырос еще на несколько копеек. Перед выборами доллар и евро не делают резких скачков.

Евро в четверг покупали по 30,41 грн (на 5 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 30,80 грн (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар покупали по 26,79 грн (на 7 копеек дешевле по сравнению со средой), а продавали по 27,02 (-5 копеек).

По курсу валют от НБУ 28 февраля доллар подорожал на 1 копейку и стоил 26,99 грн. Евро в то же время прибавил в цене сразу 8 копеек и стоил 30,73 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Вырастут ли цены после повышения пенсий: ответ министра