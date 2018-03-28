Наличный курс валют 28 марта: гривна снова начала терять позиции

Курс гривны к доллару и евро 28 марта на наличном рынке снизился на несколько копеек. При этом евро подорожал несколько ощутимее, чем доллар.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 28 марта на 4 копейки дороже, чем во вторник – по 32,33 гривни, а продавали по 6 копеек дороже – по 32,89 гривны.

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Доллар покупали в среду на 8 копеек дороже, чем день назад – по 26,18 гривны. Продавали "зеленый" по 26,47 гривны – на 9 копеек дороже, чем во вторник.

По курсу валют от НБУ 28 марта доллар в цене не изменился и стоил 26,30 грн. А евро за сутки успел потерять 9 копеек – до 32,55 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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