Наличный курс валют 28 марта: доллар и евро резко подорожали

Курс гривны относительно евро и доллара 28 марта на наличном рынке существенно упал. Гривна потеряла более 10 копеек.

Евро в четверг покупали по 30,42 грн (на 10 копеек дороже, чем в среду), а продавали по 30,86 (также +10 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар покупали по 27 08 грн (+14 копеек), а продавали по 27,34 грн (+16 копеек).

По курсу валют от НБУ 28 марта доллар подорожал на 10 копеек и стоил 27,08 грн. Евро прибавил в цене всего 3 копейки – 30,49 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно знижалась к 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Монетизация субсидий: Сколько денег выплачено и как их будут контролировать